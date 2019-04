Un deputat USR sare in apararea lui George Maior, acuzat de Comisia SRI de „poliție politica”

Deputatul USR, Stanciu Viziteu, membru în Comisia SRI nu și-a înșușit raportul adoptat de Comisie în ceea ce privește relația SRI-ANI și incriminarea fostului director SRI, George Maior. Viziteu face opinie separată și arată că raportul este „superficial, nedocumentat și nu conține nicio probă factuală”. ”Documentul votat de majoritatea PSD-ALDE-UDMR îl incriminează fostul director al The post Un deputat USR sare în apărarea lui George Maior, acuzat de Comisia SRI de „poliție politică” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.