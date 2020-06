Un deputat vrea sa creasca de 10 ori pedepsele pentru hartuire sexuala si de cinci ori pe cele pentru act sexual cu minor/ DOCUMENT

Pedepsele pentru viol s-ar putea dubla, cele pentru act sexual cu minor ar putea creşte de cinci ori, iar pedepsele pentru hărţuire sexuală ar putea creşte de 10 ori. Aceste măsuri sunt prevăzute într-o propunere legislativă depusă joi, 11 iunie, de deputatul PSD Ioan Dîrzu. Propunerea vine în contextul scandalului general de vloggerul Colo, cercetat pentru instigare la viol, dar şi a unui control cerut de CSM la instanţe şi parchete referitor la dosarele cu infracţiuni sexuale în care victimele sunt minori.

"STOP INFRACȚIUNILOR CONTRA LIBERTĂȚII ȘI INTEGRITĂȚII SEXUALE!

Am văzut în aceste zile tot felul de ”influenceri” care promovează violarea și agresarea sexuală a minorilor. Am văzut în ultimii ani femei și copii violați și traumatizați pe viață. Am văzut cu toții cum violatori și hărțuitori dovediți scapă de închisoare din cauza legii penale prea favorabile.

Astăzi, am depus în Parlamentul României o propunere legislativă prin care am scos obligativitatea plângerii prealabile și am mărit pedepsele la infracțiunile contra libertății și integrității sexuale.

Dacă propunerea va fi votată de parlamentari, procurorii pot efectua urmărirea penală pentru infracțiunile contra integrității sexuale fără ca persoana vătămată să fie nevoită să depună plângere. Știm cu toții că multe victime ale violului sunt traumatizate și le e frică să depună plângere iar agresorul scapă.

Limitele pedepselor la viol vor crește de la 3, respectiv 10 ani, în prezent, la 6, respectiv 12 ani. Dacă violul a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa va fi închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Pentru infracțiunea de act sexual cu un minor se poate ajunge la pedepse de până la 20 de ani, față de 5 ani maxim cât e în prezent.

La hărțuire sexuală, am mărit pedeapsa maximă de la un an (penibil) la 10 ani!

Am depus această propunere legislativă pentru a da un semnal de alarmă societății că trebuie să ne civilizăm, trebuie să ne educăm și trebuie să ne respectăm unii pe alții. Trebuie să ne oprim din comportamente barbare, necreștine și inumane. Oricine care va mai promova sau săvârși infracțiuni contra libertății și integrității sexuale trebuie să știe că va lua ani grei de închisoare!

Lumea se schimbă într-un ritm alert, din păcate negativ, iar statul trebuie să ia măsuri urgente și puternice pentru contracararea noilor amenințări. Este datoria noastră, a tuturor, să construim o Românie mai bună și mai sigura!", scrie deputatul Ioan Dîrzu pe Facebook.

Expunerea de motive poate fi consultată integral AICI! (.pdf)

Propunerea legislativă:

Articolul unic - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 218, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

”(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 6 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră;

c) victima este un minor;

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;

f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună.

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

2. Alineatul (5) al articolului 218 se abrogă.

3. La articolul 2019, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră;

c) victima este un minor;

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;

f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.”

4. Alineatul (5) al articolului 219 se abrogă.

5. La articolul 220, alineatele (1), (2), (3) și (4) se modifică și se completează și vor avea următorul cuprins:

”(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 13 și 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 6 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 15 și 18 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi dacă:

a) minorul este membru de familie al majorului;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația deosebit de vulnerabilă a acestuia, ca urmare a unui handicap psihic sau fizic ori ca urmare a unei situații de dependență;

c) fapta a pus în pericol viața minorului;

d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.

(4) Fapta prevăzută în alin. (1) și (2) se pedepsește cu închisoarea de la 15 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:

a) minorul este membru de familie;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului;

c) fapta a pus în pericol viața minorului;

d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.”

6. La articolul 221, alineatele (1), (2), (3) și (4) se modifică și se completează, și vor avea următorul cuprins:

”(1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 220, împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, precum și determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când, atunci când:

a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

c) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.

d) fapta a pus în pericol viața minorului.

(3) Actul sexual de orice natură săvârșit de un major în prezența unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiționist ori la spectacole sau reprezentații în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum și punerea la dispoziția acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.”

7. Articolul 222 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

”Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță, se pedepsește cu închisoare de la 6 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.”

8. La articolul 223, alineatul (1) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

”(1) Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație umilitoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.”

9. Alineatul (2) al articolului 223 se abrogă.