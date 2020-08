Un desen realizat de premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a fost scos la vanzare, in scopuri caritabile, in cadrul unei licitatii

O schiţă originală realizată de premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a fost scoasă la vânzare în scopuri caritabile în cadrul unei licitaţii care urmează să se finalizeze duminică seară, informează DPA.

Desenul, intitulat ''The Political Cycle'', este scos la vânzare pe site-ul de licitaţii Trade Me, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Poliția și jandarmeria, mobilizare masivă la înmormântarea lui Emi Pian

Schiţa, cu autograful prim-ministrului, înfăţişează o formă asemănătoare unei tornade şi a atras până acum peste 200 de oferte.

Licitaţie urmează să se încheie la ora locală 8 p.m. (8:00 GMT).

Sumele încasate în urma licitaţiei vor merge către Koru Care, o organizaţie non-profit care vine în sprijinul copiilor din Noua Zeelandă diagnosticaţi cu afecţiuni grave sau dizabilităţi.

Donaţia în urma vânzării schiţei lui Ardern ''ne va ajuta să continuăm munca pe care o facem'', a precizat organizaţia.

Citește și: Câți bani făcea pe zi Emi Pian din cămătărie și ce se întâmpla cu cei care nu plăteau la timp

''Deşi călătoriile noastre în străinătate sunt pentru moment suspendate, vom continua să îndeplinim visuri prin organizarea unor vacanţe interne pentru aceşti copii cu nevoi speciale''.

Nu este pentru prima dată când o lucrare realizată de Ardern este scoasă la licitaţie online. În 2018, o schiţă intitulată ''To Do List'' s-a vândut cu 2.500 de dolari neozeelandezi (1.670 de dolari americani) donaţi în beneficiul fundaţiei Parent to Parent.