Un diplomat roman a murit și un altul a fost grav ranit dupa atentatul de la Kabul

Un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul a decedat, iar altul a fost grav rănit după atacul terorist care a avut loc în Kabul, Afganistan, anunţă Ministerul Afacerilor Externe. Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Mănescu, a declarat că atacul terorist de la Kabul a vizat Ambasada României, precizând că a fost vorba de un