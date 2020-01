Un diplomat sarb a fost incatusat, dupa ce a intrat cu masina intr-o politista de la rutiera. Rezultatul alcooltestului: 0,34 mg alcool pur in aerul expirat

Un diplomat de la Consulatul Serbiei, in varsta de 42 de ani, a accidentat usor in noaptea de vineri spre sambata o politista, in zona Pipera. Soferul ar fi refuzat sa opreasca la semnalele politistului de la rutiera si, incercand sa scape, a intrat intr-o autospeciala de politie, ranind o politista.