Un director din Crucea Roșie, mort de coronavirus

Directorul filialei Neamț a Crucii Roșii, Florin Pîclea, a murit după 3 săptămâni de când a fost diagnosticat cu coronavirus. El era internat la Spitalul Județean Neamț, conform anunțului făcut de Ioan Silviu Lefter, directorul general al Crucii Roșii Române. Acesta a spus că Florin Pîclea avea și diabet. „Domnul Florin Pîclea a fost diagnosticat […]