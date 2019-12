Un doctor si sotia lui au o cearta foarte urata la micul dejun.

– Si, daca vrei sa stii, nici nu esti foarte bun in pat!, ii spune ea si pleaca la serviciu.

Pe la amiaza, incepe sa-i para rau si suna acasa:

– Ce ti-a trebuit asa mult sa raspunzi?

– Eram in pat.

– Si ce faceai in pat la ora asta?

– Ceream o a doua opinie.

