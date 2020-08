Un document semnat de premierul Orban pune pe jar 300 de ONG-uri care lupta pentru drepturile copiilor și impotriva agresiunilor sexuale

Peste 300 de organizaţii neguvernamentale din domeniul protecţiei copilului, asistenţei victimelor traficului de persoane, violenţei domestice, drepturilor omului, au adresat o scrisoare deschisă premierul Ludovic Orban în care îi cer să explice acţiunea Guvernului de a contesta la CCR legea care majorează pedepsele agresorilor sexuali împotriva minorilor. Documentul este semnat de premier și argumentează solicitarea […] The post Un document semnat de premierul Orban pune pe jar 300 de ONG-uri care luptă pentru drepturile copiilor și împotriva agresiunilor sexuale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.