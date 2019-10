Un documentar despre Julia Child, femeia care a invatat America sa gateasca, pregatit de realizatorii „RBG”

Un documentar despre autoarea de cărţi de bucate şi realizatoarea de televiziune Julia Child, femeia care a învăţat America să gătească, este pregătit de realizatorii „RBG”, producţie nominalizată anul acesta la Oscar. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Betsy West şi Julie Cohen vor examina viaţa neconvenţională a Juliei Child, care a devenit celebră odată cu publicarea cărţii „Mastering the Art of French Cooking” în 1961, când avea 49 de ani. Ea a început apoi programul TV „The French Chef”, la WGBH, şi a apărut în ediţii ale „Good Morning America”. „Nu cred că multe fete s-ar fi gândit să aleagă cariera de bucătar înainte ca Julia Chiald să o facă”, a spus Cohen, citată de Variety. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); După ce au realizat documentarul despre judecătoarea Ruth Bader Ginsburg (RBG), care a generat încasări de 14 milioane de dolari, cele două cineaste au căutat să găsească o altă femeie-pionier. Au căzut de acord că ea va fi Child. Julia Child, născută în 1912, a murit în 2004. Realizatoarele documentarului sunt încrezătoare că activitatea ei în televiziune le va oferi suficiente materiale. Ele vor intervieva colegi ai Juliei Child, prieteni şi bucătari pe care i-a inspirat. „Mâncarea va fi un personaj”, a spus West. „Nu va fi un film la care oamenii vor vrea să se ducă să îl vadă flămânzi”, a completat Cohen. West şi Cohen vor produce documentarul, ce are titlul de lucru „Julia”, împreună cu preşedintele Imagine Documentaries, Justin Wilkes, şi vicepreşedintele companiei, Sara Bernstein. Producători executivi vor fi preşedinţii Imagine Entertainment, Brian Grazer şi Ron Howar ...