Un dosar al DNA Constanta, suspendat azi in instanta. Detalii

Tribunalul Constanța a suspendat azi judecata în dosarul în carea fost deferit justiției de DNA Constanța, pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.Procesul a fost suspendat în baza Decretului Presedintelui României nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În contextul realizării unor proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, denumite „Investiție durabilă în oamenii Deltei” și „Cursuri de formare profesională pentru pescari și familiile lor ca alternativă ocupațională în eco-turism”, în cursul anului 2014, între beneficiarul proiectelor și societatea administrată de inculpatul Caragea Adrian au fost încheiate două contracte în baza cărora acesta din urmă trebuia să desfășoare cursuri de formare profesională (bucătar, agent de turism - ghid și anteprenoriat, etc.) cu un nr. de 75 persoane.În cadrul celor două proiecte, inculpatul Caragea Adrian a folosit și depus cu rea-credință documente false privind justificarea cheltuielilor pentru organizarea cursurilor teoretice și probelor practice pentru cursanți, pentru indemnizațiile formatorilor profesionali, pentru închirierea spațiilor de instruire, pentru serviciile de cazare și masă, obținând pe nedrept fonduri din bugetul general al UE.Acționând în această manieră, inculpatul a obținut 220.304 lei (proveniți de la bugetul general al UE și de la bugetul de stat), sumă cu care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a comunicat, în cursul urmăririi penale, că se constituie parte civilă în procesul penal.În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil ce aparține inculpatului Caragea Adrian.Anterior, în cauză, procurorii anticorupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu inculpații:Caragea Nicoleta, Șerban Laura Aurelia, Jelescu Fănică și Munteanu Dumitru Florin, pentru săvârșirea infracțiunilor de:- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată,- complicitate la folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.În prezența apărătorilor aleși, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:- Caragea Nicoleta – un an și 8 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat,- Șerban Laura Aurelia, Jelescu Fănică și Munteanu Dumitru Florin - 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni și interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.