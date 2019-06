Un drum national si un drum judetean blocate din cauza fenomenelor meteo extreme din ultimele ore. In ce judete au actionat efectivele MAI

În ultimele 24 de ore, ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, au fost înregistrate efecte la nivelul a 44 localități din 22 județe (AB, AR, AG, BC, BH, BT, BV, BZ, DB, GJ, HD, HR, IF, IS, NT, OT, PH, SJ, SV, TM, VL și VN) unde au fost afectate 2 străzi, 9 case, 3 anexe gospodărești, 55 beciuri/subsoluri, 283 curți și 3 clădiri aparținând unor instituții publice.Traficul rutier este blocat din cauza apei, aluviunilor și a alunecărilor de teren pe un drum național (DN 73D/AG) și un drum județean (DJ 203K/BZ), respectiv restricționat pe două drumuri naționale (DN 12A/BC și DN 17A/SV), două drumuri județene (DJ 205D/VN și DJ 609/TM).Pompierii și autoritățile locale acționează în sprijinul oamenilor pentru înlăturarea cantităților de apă din case, pentru decolmatarea fântânilor, degajarea drumurilor și pentru monitorizarea situațiilor de risc în vederea evacuării preventive a oamenilor din zonele care ar putea fi afectate de viituri.Potrivit MAI, în ultimele ore au fost activate grupele operative la nivelul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență din 15 județe (BC, BH, BT, BV, GL, IS, MH, NT, OT, SJ, SV, TL, TM, TR și VS). A fost crescută capacitatea operațională la Nivelul II Alertă Albastră la o subunitate din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Botoșani, pentru a interveni cu promptitudine în sprijinul oamenilor, în condițiile emiterii unui COD ROȘU de precipitații abundente pe raza acestui județ.Sunt activate și Centrele Județene de Conducere și Coordonare a Intervenției la nivelul a 6 județe (BZ, HD, IS, MH, SV și TR).Au fost transmise mesaje de avertizare pentru populație prin sistemul RO-ALERT la nivelul a 13 județe (AB, BH, BC, BZ, CJ, CS, GL, IS, MM, NT, SJ, TL și VS).Permanent au fost monitorizate în teren cursurile de apă vizate de avertizările/atenționările hidrologice periculoase emise.În județul Alba, încă de săptămâna trecută, în loc. Răchita, au fost amplasate 10 locuințe modulare în care au fost mutate 42 de persoane (între care 17 copii) din 10 case afectate de inundațiile din perioada anterioară, iar în județul Bihor rămân evacuate la rude 6 persoane ale căror locuințe sunt afectate.Situația la nivelul întregii țări din punct de vedere al efectelor fenomenelor meteorologice și al intervențiilor efectivelor MAI în sprijinul oamenilor și al comunităților este permanent monitorizată prin Centrul Național de Conducere Integrată care funcționează la nivelul MAI.Astăzi a fost actualizată prognoza hidro-meteorologică valabilă până în această seară. Astfel, 11 județe din sud-estul țării se află sub avertizare de cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Totodată, în estul și sud-estul țării, precum și în zona Carpaților Orientali și Meridionali este cod galben de instabilitate atmosferică și precipitații. De asemenea, se mențin o serie de avertizări pe majoritatea bazinelor hidrografice pe întreg teritoriul țării.Reprezentanții MAI menționează că este valabilă o informare meteorologică de instabilitate atmosferică și de averse pe tot cuprinsul țării până în data de 11 iunie a.c.MAI recomandă populației să rămână în spații închise, atunci când sunt intensificări puternice ale vântului și să evite deplasarea în zone cu copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți.În contextul creșterilor de debite pe mai multe cursuri de apă din țară, atragem atenția populației din zonele vizate să nu traverseze râurile prin apă și să nu se apropie de malurile acestora.Pentru mai multe informații utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase, descărcați aplicația DSU din Google Play Store și AppStore.