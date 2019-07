Un echipaj SMURD din Iasi a fost agresat de sotul unei victime. Acesta i-a amenintat cu toporul pe medici

smurd google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aseara in jurul orei 19.45, un apel la 112 a anuntat faptul ca o tanara in varsta de 29 ani din Satul Zmeu, Comuna Lungani a fost agresata de sotul sau. In momentul in care victima a fost urcata in autospeciala pentru a i se acorda ingrijiri medicale, agresorul, sotul a devenit violent verbal si fizic cu echipajul medical si a lovit cu un topor parbrizul masinii, pe care l-a spart. A fost anuntat un echipaj al politiei, pornindu-se in acest caz o ancheta. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:"631612",domain:"n.ads3-adnow.com"}); BZI.ro ...