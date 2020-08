Un șef de la Protecția Consumatorului, internat pentru COVID-19, despre mancarea execrabila din spital: 'Ma voi implica...' / FOTO

Șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Brașov, tratat cu mâncare ce ridică suspiciuni de alterare la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov. Aflat în internare la unitatea medicală, șeful CJPC Brașov Sorin Susanu a avut parte de un meniu pentru care orice restaurant ar fi primit o amendă sau chiar suspendarea activității. Iată ce a postat pe pagina personală de Facebook:

„Probabil defect profesional….. de câteva zile, mâncarea oferită bolnavilor internați in Spitalul de Boli Infecțioase Brasov a devenit mult mai proasta decât era in urma cu ceva timp (zile). Discutam despre calitate care trebuie sa fie la standarde maxime in astfel de situații. Ar fi păcat ca efortul susținut al doctorilor si cadrelor medicale care îngrijesc cu maxim devotament pacienții sa fie umbrit de posibile produse neconforme care in mod clar ar agrava starea medicală si așa precară in care se afla pacienții de aici. Am sa atașez o poza cu “șunca” care din punct de vedere organoleptic poate ridica anumite semne de întrebare. Ma voi implica pentru binele pacienților cu tot ceea ce pot”, a scris Sorin Susanu.