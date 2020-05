Un șef de la Protecția Consumatorului trage semnalul de alarma despre maștile comercializate in Romania

Horia Constantinescu, șeful Comisariatului județean pentru protecția consumatorului Constanța a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că există tipuri de măşti de protecţie care sunt catalogate ca neconforme de către Inspecţia Muncii, dar aceste documente nu sunt transmise şi Direcţiei Vămilor pentru a împiedica importul. Constantinescu susține că a găsit, la controale, măşti despre care […] The post Un șef de la Protecția Consumatorului trage semnalul de alarmă despre măștile comercializate în România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.