Un elev de 13 ani a intrat in coma dupa ce a cazut opt metru in gol. Acesta se afla in pauza, in incinta scolii

Accident grav la o scoala din Bistrita Nasaud. Un copil de 13 ani este in coma, dupa ce a cazut 8 metri in gol. Era in pauza si s-a urcat pe balustrada scarilor, iar intr-o clipa de neatentie s-a prabusit de la etajul al doilea al cladirii. Inspectoratul scolar face o ancheta la scoala si vrea sa afle daca exista vreun profesor care sa-i supravegheze pe elevi in recreatie. Clasa a cincea de la Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu" din Nasaud se afla in pauza, alaturi de ceilalti elevi. La un moment dat, unul dintre copii a incercat sa se catere pe balustrada scarilor. Incidentul s-a petrecut in timpul pauzei, copilul a iesit din sala de clasa, pe holuri, a urcat pe balustrada sc ...