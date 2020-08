Un epidemiolog francez de origine romana explica scaderea mortalitații COVID și anunța apariția vaccinurilor

Un epidemiolog francez, originar din România, a vorbit, într-un interviu pentru „Adevărul”, despre pandemia la nivel european și mai ales despre situația în care se află România, în ultimele luni. Epidemiologul Mircea Sofonea a analizat situația actuală și a vorbit despre viitoarele vaccinuri care urmează să apară nu foarte târziu pe piață. El a reiterat […] The post Un epidemiolog francez de origine română explică scăderea mortalității COVID și anunță apariția vaccinurilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.