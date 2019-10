Un episod de acum 18 ani: M-au aruncat in mare, la Constanta, cu colacul, si salveaza-te, Hagi!“

Acum, antrenorii sunt foarte susținuți la echipa națională. Aș fi vrut să am și eu această susținere, când am fost selecționer, un an și jumătate - doi ani, ca să pot să demonstrez ceva. Pe mine, după două luni, m-au lăsat cu pașapoartele după ușă. Meritam susținere. E bine să recunoască. Ei m-au luat de acasă, eu nu am vrut. Voiam să stau în vacanță un an. M-au chemat, iar când s-a pierdut, m-au lăsat singur. Ca în România, când se pierde, după ușă, toți, nu mai stă unul în față. În schimb, eu ies, n-am probleme. Și cum am fost jignit atunci… Pentru mine, echipa națională era doar o provocare, nu mai aveam de demonstrat multe. Nu m-au susținut. M-au aruncat în mare la Constanța, cu colacul, și salvează-te, Hagi! Nu cu vaporul, cu barca, cu yachtul… Iar apoi ați început să dați în mine. Toți! Cum se încearcă și acum, a declarat Gică Hagi.