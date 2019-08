Un exemplu ce trebuie urmat! Un club din Franta va planta 5 copaci pentru fiecare gol dat

Clubul Montpellier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clubul Montpellier a anuntat ca pentru fiecare gol pe care il va inscrie in editia 2019/2020 a primei ligi din Franta va planta cinci copaci, anunta news.ro. “In fiecare luna, jucatorii vor merge sa planteze copacii ‘marcati’ luna precedenta”, se arata pe site-ul grupari franceze. In sezonul trecut, Gaetan Laborde si Andy Delort au marcat 25 de goluri, ceea ce ar fi insemnat in sezonul ce urmeaza 125 de arbori plantati. “Este deja o mare bucurie sa marcam si sa aducem puncte echipei. Daca prin golurile marcate contribuim la o actiune buna, acesta este un bonus”, adeclarat Delort. “Este important sa ne gandim la mediu. Daca inscriind putem ajuta, asta ne mo ...