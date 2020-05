Un experiment UV arata cat de rapid se raspandește SARS-CoV-2 in restaurante

Un experiment folosind o lumină neagră a arătat cât de rapid pot fi răspândiți germenii și virușii în restaurante atunci când doar o persoană este infectată. Un alt studiu arată că vorbirea puternică răspândește mai mult din boala care rămâne în aer mai mult de opt minute, scrie skynews. Sute de turiști au fost infectați […] The post Un experiment UV arată cât de rapid se răspândește SARS-CoV-2 în restaurante appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.