Un expert in siguranta informatica face lumina in cazul de la Caracal

Un expert in siguranta informatica a explicat joi ca anchetatorii au posibilitatea sa afle locatia de unde s-a intrat miercuri noapte pe contul de WhatsApp al Luizei Melencu, dar ca oamenii legii trebuie sa se miste repede pentru ca au doar 24 de ore la dispozitie. „Prima pista pe care as merge, operatorul GSM (firma de telefonie mobila, n.red.) poate sa dea ultima locatie, ultima celula GSM la care a fost conectat telefonul la acea ora. Lucrul acesta il pot face doar anchetatorii si sa ceara operatorului de telefonie mobila. Daca era conectat la internet pe Wifi, nu pe GSM, sunt si aici metode specifice de localizare, adica poti sa trimiti un link pe whatsapp, cu o poza care are un tr ...