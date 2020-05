Un fake-news starnește Africa! Președintele Madagascarului și mita OMS pentru ortavirea remediului contra COVID-19

Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, ar fi declarat că Organizația Mondială a Sănătății i-a oferit 20 de milioane de dolari SUA pentru a otrăvi o băutură tonică pe bază de plante pe care a promovat-o ca tratament pentru Covid-19. Adevărul este că președintele Madagascarului a promovat băutura – vechi remediu antimalarie – atât de bine, încât […] The post Un fake-news stârnește Africa! Președintele Madagascarului și mita OMS pentru ortăvirea remediului contra COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.