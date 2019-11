Un fermier a fost amendat de Garda de Mediu dupa ce a plantat 40.000 de copaci

Un fermier din Teleorman, care a plantat pe proprietatea sa o padure cu 40.000 de copaci, pentru a imbunatati calitatea mediului, a primit o amenda usturatoare de la Garda de Mediu.

Barbatul a fost amendat de inspectori cu 3.000 de lei pentru ca nu ar fi raportat la Primaria din Rasmiresti data erbicidarii si ca nu are spatii speciale in care sa depoziteze ambalajele erbicidelor, scrie Liber in Teleorman.

Fermierul ii acuza pe inspectorii Garzii de Mediu ca l-au amendat pe nedrept, deoarece toate deseurile, ingrasamintele si utilajele sunt depozitate in spatii adecvate, conform legii.

“Pentru mine nu e important ca mi-au dat amenda 3.000 de lei. Ca nu e despre bani aici. Eu contest aceasta amenda, pentru ca pur si simplu s-a facut tot posibilul sa o dea, desi nu erau motive. Mi s-a parut anormal sa nu le pese ca eu, practic, am plantat o padure, dar sa considere ca trebuie sa fiu amendat pentru niste detalii de tot rasul si pentru niste modificari legislative despre care numai ei stiu.

Nu e vorba doar despre mine. Ei au norma de amenzi si trebuie sa si le faca, cu orice pret. Si sunt sigur ca sunt si alti oameni in aceasta situatie, oameni care nu vorbesc, insa, de frica. Mie nu mi-e frica”, a declarat fermierul pentru Liber in Teleorman.

