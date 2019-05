Un film bazat pe viata lui Boy George se afla in pregatire

Un film bazat pe viaţa lui Boy George, solistul Culture Club, se află în pregătire la MGM şi va fi scris şi regizat de Sacha Gervasi, informează Variety, potrivit news.ro.

Producători sunt Kevin King Templeton, care a lucrat pentru două filme „Creed”, şi Paul Kemsley. Boy George şi Jessica de Rothschild vor fi producători executivi.

Lungmetrajul va spune povestea lui Boy George, de la anii petrecuţi într-o familie irlandeză din clasa muncitorească până la lansarea şi cunoaşterea celebrităţii ca lider androgin al trupei Culture Club.

Grupul s-a lansat discografic în 1982, cu „Kissing to Be Clever”, de pe care face parte single-ul „Do You Really Want to Hurt Me?”, urmat de „Time” şi „I’ll Tumble 4 Ya”.

Single-urile lui, ca interpret şi compozitor, au fost vândute în peste 100 demilioane de copii, iar albumele, în mai mult de 50 de milioane de exemplare.

Boy George, în vârstă de 57 de ani, este şi autorul a două autobiografii.

Între filmele pe care Gervasi le-a regizat se numără „The Terminal”, „Hitchcock”, „November Criminals” şi documentarul „Anvil: The Story of Anvil”, premiat la Spirit Awards.

Acesta este al doilea film bazat pe viaţa unui artist pe care MGM îl pregăteşte, după cel despre Aretha Franklin, cu Jennifer Hudson în rol principal.