Un film despre viața cantaretei Whitney Houston este in pregatire la Hollywood

Un film despre viaţa cântăreţei americane Whitney Houston este în pregătire la Hollywood. Realizatorii filmului "I Wanna Dance with Somebody" promit că filmul va prezenta cu sinceritate "preţul pe care îl presupune statutul de star", informează Associated Press.

Scenariul filmului este semnat de Anthony McCarten, cunoscut pentru lungmetrajul "Bohemian Rhapsody". McCarten a fost nominalizat la premiile Oscar pentru scenariile filmelor "The Theory of Everything", "The Darkest Hour" şi "The Two Popes", potrivit mediafax.ro.

Filmul este autorizat de moştenitorii artistei, producătorul muzical Clive Davis şi Primary Wave Music.

"Din întreaga mea experienţă personală şi profesională cu Whitney, de la adolescenţă la tragica ei moarte prematură, eu ştiu că nu a fost spusă povestea completă a lui Whitney Houston", a declarat Davis într-un comunicat de presă.

Filmul ar putea fi regizat de Stella Meghie şi nu se ştie deocamdată cine va juca rolul principal.

Whitney Houston, celebră atât pentru cântecele ei de dragoste, cât şi pentru scandalurile generate de dependenţa ei de droguri, a fost găsită decedată pe 11 februarie 2012, în cada unei camere de hotel din Beverly Hills, la vârsta de 48 de ani, cu o zi înainte de gala de decernare a premiilor Grammy. Autorităţile americane au considerat că moartea ei a fost accidentală, fiind cauzată de consumul de cocaină şi de o maladie cardiacă.

Whitney Houston, născută pe 9 august 1963, a dominat scena muzicală pop şi soul a anilor 1980 şi 1990, vânzând aproximativ 200 de milioane de discuri şi fiind supranumită "Vocea". Ea s-a lansat şi în cinema, jucând alături de Kevin Costner în filmul "Bodyguard" (1992), pentru care a înregistrat o nouă versiune a piesei "I Will Always Love You" (Dolly Parton, 1974), care a devenit extrem de populară. Houston este singurul artist din lume care a lansat şapte albume consecutive premiate cu discuri de platină, depăşind la acest capitol chiar şi trupa The Beatles. Lista ei de premii include, printre altele, şase Grammy, două Emmy, 30 Billboard Music Awards şi 22 American Music Awards.