Un filmulet cu un barbat care isi plimba berbecul pe strada a devenit viral. Ce zici de „Vasile“ - VIDEO

Un barbat a fost filmat in timp ce isi plimba berbecul pe o strada din Buzau.„Unii dintre noi au hobby-uri bizare, desi suntem in secolul 21", a comentat cel care a filmat clipul si l-a postat pe contul Activistul Buzoian. In clip, se vede cum autorul filmuletului il urmareste pe cel care plimba neobisnuitul animal de companie, cu camera telefonului pornita, incercand sa intretina un dialog cu stapanul berbecului. „L-am scos si pe el la plimbare. Unii ies cu cainele, eu ies cu berbecul", a marturisit, la un moment dat, barbatul care a intors toate privirile prin ...