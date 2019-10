Un fost angajat al Zonei Metropolitane Botoșani a fost condamnat pentru ca si-a falsificat o diploma de studii

Un fost angajat al Zonei Metropolitane Botoşani a fost condamnat, luni, de Judecătoria Botoşani la patru luni şi zece zile de închisoare cu suspendare pentru înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals după ce a falsificat o diplomă de studii depusă la dosarul de angajare, potrivit Agerpres.

Bărbatul a contrafăcut o diplomă de licenţă emisă de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, prezentându-se cu aceasta la un concurs de angajare pentru o funcţie de consilier juridic în aparatul de specialitate al Zonei Metropolitane.

"Angajarea s-a făcut de către Primăria Botoşani la data respectivă (n.r.- luna ianuarie 2014), Zona Metropolitană intrând în funcţiune cu un aparat tehnic care a fost convenit atunci de primăriile care au intrat în Asociaţia Zona Metropolitană. Eu am venit mai târziu director la Zona Metropolitană şi, elementar, primul lucru a fost să procedez la o verificare a documentelor la nivelul aparatului tehnic. Am solicitat diplome în original şi am găsit această neregulă. Ulterior am făcut plângere penală. (...) O angajare de felul acesta în zona administraţiei publice aduce un serios prejudiciu de imagine", a declarat, marţi, directorul Zonei Metropolitane, Florin Egner.



Instanţa din Botoşani l-a obligat pe fostul consilier juridic angajat cu acte false să presteze o muncă în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile la Biblioteca Judeţeană Mihai Eminescu Botoşani sau la Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani. De asemenea, judecătorii au dispus "anularea înscrisului falsificat, intitulat Diplomă de Licenţă, seria R nr. 0108180, pe numele Mihalache Ghe. Sorin Călin".