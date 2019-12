Un fost candidat la prezidențiale a rabufnit, dupa ce a primit sute de amenințari directe: 'Lucrurile scapa de sub control'

„Lucrurile scapă de sub control”, susține Alexandru Cumpănașu pe Facebook, anunțând totodată că a informat atât MAI, cât și Parchetul General cu privire la amenințările directe la adresa lui și a familiei sale.

Încep MECIURILE în PNL! Ludovic Orban decretează: 'Candidaţii pentru funcţia de primar, stabiliţi până la 1 martie'

„Dragi romani, lucrurile scapa de sub control. Am informat atat MAI cat si Parchetul General cu privire la amenintarile directe la adresa mea si a familiei mele. Sunt zeci, sute de amenintari directe la adresa mea, a familiei si a suatinatorilor din partea clanurilor interlope. Pun aici doar un exemplu insa sunt altele mai grave si directe!!! Ticalosii din institutii in loc sa apere viata unei familii hartuita si amenintata de clanurile interlope prefera sa se lupte cu mine politic desi campania s-a terminat de mult timp si nici nu am dorinta de a ingrosa numarul incultilor, coruptilor si ticalosilor din politica!!! Sunt jurnalisti si ministrul de interne care detin informatii si mai clare si oribile pe care nu le voi pune aici. Daca se intampla CEVA oricarui membru al familiei mele va asigur ca cei informati si nunau luat masuri vor face puscarie toata viata! Fac public acest comentariu din multele amenintari pentru a nu spune mai tarziu ca s-au ratacit mesajele, hartiile”, scrie Cumpănașu pe Facebook.