Un fost șef al SPP sare in apararea lui Niculae Badalau: Mai bine dați afara acoperiții din partid

Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, consideră că Niculae Bădălău a avut o exprimare nefericită în momentul în care i-a jignit pe românii din diaspora. Iliescu arată că PSD mai bine s-ar concentra pe eliminarea acoperiților din partid și gestionarea rezultatului de la prezidențiale, decât să stea în certuri de acest tip.

”HUNII DE LA PSD

O exprimare nefericita, venita dupa un esec substantial la alegerile prezidentiale, alegeri cu un deznodamant la fel de nefericit, executarea fara drept de apel a liderului partidului, doar dupa sase luni de mandat si dupa ce a adus formatiunea politica de la 20 la 30 la suta, avand in palmares 3,5 milioane de voturi, insuficiente insa pentru a invinge de una singura o adevarata masina de vot, formata din toate celelalte entitati politice, al carei motor au fost nimeni altele decat structurile de forta, structurile de informatii, rezultat deja previzibil inca inainte de lansarea campaniei electorale, a facut sa se ridice, din nou, ghilotina politica menita sa decapiteze unul dintre liderii cei mai importanti ai PSD, Nicolae Badalau.

Nu stiu daca formatiunea social democrata va reusi sa iasa din letargia in care a intrat de luni bune de zile, dar stiu sigur ca se pricepe de minune la actiunea de devorare a propriilor lideri, insa nu-mi dau seama cum face ca in vizor ii are pe cei mai valorosi.

Este condamnabila atitudinea domnului Badalau fata de romanii din diaspora, nu sunt de acord cu ceea ce a afirmat, dar punand-o in balanta cu insultele pe care le-au primit membrii si simpatizantii PSD de la unii dintre cei aflati pe taramurile indepartate, precum si din partea celor mai importanti lideri politici aflati acum la putere, si carora nimeni nu le cere demisia sau excluderea, ofensa adusa de liderul de la Giurgiu paleste semnificativ.

Cand adversarii politici si sustinatorii lor jignesc, nu se intampla nimic, dar daca unul din tabara social-democrata are o exprimare neinspirata, imediat hunii vigilenti din propriul partid vor sa il duca pe esafod, mai rau ca pe timpul Inchizitiei. Norocul lui ca acum, spre deosebire de atunci, nu se mai arde pe rug, ca altfel...!!!

Multi membri si simpatizanti si partidului si-au pus sperantele in liderul interimar al acestuia, domnul Marcel Ciolacu, in demersurile lui de a reforma formatiunea politica, de a aduce, in functiile de conducere, persoane inteligente, cu experienta, performante, penuria din aceasta perspectiva fiind si ea prezenta atat la nivelul structurilor centrale, dar si teritoriale.

De aceea nu cred ca domnia sa se va lasa dus de valul starnit de proprii colaboratori si va accepta sa il sacrifice pe unul dintre cei mai buni politicieni pe care ii mai are inca partidul. Un lider performant nu se formeaza asa usor, si nici nu ti-l aduce Mos Craciun, si de aceea nu trebuie sa renunti asa lejer la el, mai ales cand cei pe care ii ai sunt atat de putini.

Domnul Badalau isi merita critica, trebuie sa isi ceara scuze in mod public fata de cei care se simt jigniti de afirmatiile lui, dar nu trebuie indepartat, ci, dimpotriva, trebuie folosita experienta sa politica si administrativa in procesul complex, deloc usor, de reformare si redresare a partidului.

Mai bine dati afara hunii si acoperitii din partid!!!”, scrie Dumitru Iliescu.