Un fost ministru al Apararii da carțile pe fața și vorbește despre vaccin: 'Guvernul a scapat de sub control situatia'

Fost ministru al Apărării, acum senator Pro România, Adrian Ţuţuianu, candidat pentru un mandat de deputat de Dâmboviţa, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că se testează în continuare foarte puţin pentru depistarea cazurilor de COVID-19, scopul fiind acela de menţinere a unui număr anunţat de sub 10.000 de cazuri.

Ţuţuianu a mai spus că Guvernul a scăpat situaţia de sub control, scrie agerpres.ro.

"Se testează foarte puţin în continuare în România, testarea puţină are şi un scop politic ascuns, dar pentru cei care urmăresc cu adevărat viaţa politică este totuşi uşor de descifrat, anume menţinerea numărului de îmbolnăviri sub 10.000, deja auzim şi pe preşedintele României şi pe ministrul Sănătăţii şi pe domnul Orban că suntem pe platou. Adică a stagnat numărul de îmbolnăviri. Situaţia este nereală, atâta timp cât puţin testezi şi rezultatele sunt de acest tip. Părerea mea şi a noastră, la Pro România, este că după 15 decembrie România va intra într-o carantină totală, posibilă şi instituirea unei stări de urgenţă, pentru că este limpede că Guvernul a scăpat de sub control situaţia în ceea ce priveşte controlul pandemiei", a afirmat Adrian Ţuţuianu.

În ce priveşte vaccinarea, parlamentarul face referire la costul ridicat şi reia, în acest context, problema testării.

"Legat de vaccinuri, foarte multe discuţii, este bine că guvernul a luat nişte măsuri de pregătire a vaccinării populaţiei, dar trebuie să ştim două-trei chestiuni: primul vaccin probabil că în România va veni anul viitor, undeva în primul trimestru, în al doilea rând, preţul pe piaţă e între 25 şi 37 de dolari, de aici şi o concluzie de ce nu testăm?! E mai ieftin să testăm toată populaţia, să izolăm pe cei care sunt bolnavi. Costul acesta, de 25 până la 37 de dolari, este cel al unei companii farmaceutice, evident că diferă, va fi mai mare sau mai mic, în funcţie de numărul de doze achiziţionat de fiecare stat în parte. Un al treilea lucru, fiecare persoană, din ce spun specialiştii, trebuie vaccinată de două ori, ceea ce înseamnă că dacă ai cumpărat, de exemplu, două milioane de doze ai reuşit să rezolvi problema imunizării unui milion de cetăţeni, la un cost care se apropie de 100 de dolari, ceea ce nu e deloc puţin", a mai afirmat Adrian Ţuţuianu.

