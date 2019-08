Un fost ofiter de politie judiciara rupe tacerea: Raman foarte multe intrebari! Nu cred in teoria cadavrului ars

politia nu treceti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Valeriu Suhan, fost ofiter de politie judiciara, a declarat ca raman foarte multe intrebari legate de modul in care a actionat Gheorghe Dinca, ucigasul din Caracal, spunand ca nu crede in teoria cadavrului ars in cazanul din curte si nu isi explica de ce criminalul ar fi lasat "urme" in parc. "Nu pot contesta rational rezultatul IML pana la proba contrara dar nu cred nimic din povestea construita in jur. Asteptam si hartiile de la IML sa vedem la ce se refera exact analiza. Inelul si lantisorul de argint au fost gasite netopite!!!!!!. Tot in acel recipient si arse in acelasi timp la o temperatura uriasa. Cand varul meu le-a identificat acestea erau doar "afumate" dar intreg ...