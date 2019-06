Un fost participant la Olimpice din partea Romaniei, arestat pentru ca facea parte din mafia Camorra

Ovidiu Bali google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanul Ovidiu Bali, fost pugilist participant la JO de la Atlanta, a fost arestat, miercuri, de politistii italieni sub acuzatia de actiuni de extorcare de bani in numele organizatiei mafiote Camorra, potrivit stirileprotv.ro. Romanul a fost arestat de agentii Departamentului de Politie Economica si Financiara din cadrul Gardei de Finante italiene, dupa ce ar fi actionat timp de mai multi ani pentru gruparea mafiota „Casalesi”, filiala a Camorrei, cu sediul la Casal di Principe, in apropierea orasului Napoli. Ovidiu Bali e acuzat ca, in cadrul organizatiei mafiote, a participat la actiuni de extorcare si avea sarcina de a intimida victimele, oameni de afaceri in general, din Italia, dar si it ...