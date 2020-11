Un fost primar din Neamt, judecat pentru coruptie, a fost achitat si apoi condamnat pentru aceeasi fapta

Un fost primar din judetul Neamt a fost condamnat pentru coruptie, dupa ce in primul proces fusese achitat. Petru Zamfir (PSD) a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare si are de achitat Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) o despagubire in valoare de 1.313.737 lei.