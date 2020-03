Un fost reprezentant republican din Illinois, Aaron Schock, anti-LGBT in timpul mandatului, recunoaste ca este gay pe Instagram

Fostul reprezentant republican din Illinois Aaron Schock, care a votat în timpul mandatului împotriva drepturilor lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor (LGBT), căsătoriei între persoane de acelaşi sex şi abrogării politicii cu privire la dezvăluirea orientării sexuale în armată (“don’t ask, don’t tell”), a dezvăluit că este gay într-o lungă postare pe Instagram, relatează The Huffington Post. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Schock, care a demisionat din Congres în 2015, în urma unor acuzaţii de abuz de fonduri publice, afirmă că vestea ”nu este o surpriză” pentru familia, prietenii şi apropiaţii săi, dar că s-a simţit obligat să-şi recunoască în mod public homosexualitatea ”pentru a înlătura orice îndoială şi a valida în sfârşit cine sunt ca om”. ”Pot trăi deschis, acum, ca gay, mulţumită oamenilor extraordinari şi curajoşi care au avut curajul să lupte pentru drepturile noastre atunci când eu nu am făcut-o: activişti din comunitate, lideri şi oameni LGBT obişnuiţi”, scrie fostul reprezentat, în vârstă de 38 de ani, în această postare în care-şi abordează de asemenea educaţia creştină şi ascensiunea în sfera politică. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); ”Recunosc acest lucru chiar şi în faţa unor critici intense şi uneori răutăcioase din partea acestor oameni”, scrie el. În timpul mandatului, Schock s-a opus căsătoriei între persoane de acelaşi sex şi abrogării politicii “don’t ask, don’t tell”, care le interzicea militarilor homosexuali şi lesbiene să-şi dezvăluie orientarea sexuală. El a votat, de asemenea, împotriva legii prevenirii crimelor motivate de ură a ...