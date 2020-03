Un fost reprezentant republican din Illinois, anti-LGBT in timpul mandatului, recunoaste ca este gay

Fostul reprezentant republican din Illinois Aaron Schock, care a votat in timpul mandatului impotriva drepturilor lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor si transsexualilor (LGBT), casatoriei intre persoane de acelasi sex si abrogarii politicii cu privire la dezvaluirea orientarii sexuale in armata ("don't ask, don't tell"), a dezvaluit ca este gay intr-o lunga postare pe Instagram, relateaza The Huffington Post.