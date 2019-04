Un fost secretar de stat, condamnat definitiv la patru ani de inchisoare - FOTO

condamnat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Valentin Raducu Preda a fost condamnat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani inchisoare cu executare intr-un dosar de coruptie si divulgarea unor secrete care pericliteaza securitatea nationala. La instanta de fond, Curtea de Apel Bucuresti, Valentin Presa primise o condamnare de 6 ani inchisoare, redusa la 4 ani de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie. Omul de incredere al securistului Gabriel Oprea, condamnat la inchisoare In acelasi dosar, Dan Emil Manolachi, fost ofiter de politie judiciara in cadrul DNA, a primit 8 ani inchisoare cu executare. Dan Emil Manolachi este acuzat ca a fotografiat o nota secreta a SRI ...