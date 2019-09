Un fotabalist cunoscut si-a anuntat retragerea. Starea de sanatate nu ii mai permite sa-si continue cariera

Ghete Fotbal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); George Tucudean s-a retras din fotbal, pentru moment, in urma problemei medicale pe care o acuza. Anuntul a fost facut de CFR Cluj, care-l asteapta inapoi odata ce se pune la punct. CFR Cluj ii acorda timp lui George Tucudean pentru a-si reveni din punct de vedere medical. Desi s-a operat, atacantul a acuzat in continuare probleme, iar acestea i-au afectat activitatea in fotbal. "Clubul CFR 1907 Cluj anunta faptul ca atacantul nostru George Tucudea va lua o pauza de la activitatea fotbalistica! Totul vine ca urmare a problemelor de sanatate aparute in ultimele luni care l-au tinut departe de teren. In perioada care va urma, fotbalistul isi va lua o pauza pentru refacere si pentru a efectua cateva inv ...