Un fotbalist roman a murit, dupa ce a fost lovit de un tren in Germania

Un fost fotbalist roman a murit, dupa ce a fost lovit de un tren in Germania. Satmareanul Raul Pinte a plecat in Germania la munca. Din nefericire, a fost accidentat mortal de un tren, tocmai in drumul spre casa, dupa o zi obositoare la locul de munca. Tanarul a practicat fotbalul la Olimpia Cauas, fiind apreciat si respectat de intreaga comunitate sportiva. Actualii si fostii colegi de la Olimpia Cauas i-au transmis un mesaj emotionant pe : "Este greu sa gasim cuvintele potrivite pentru a ne exprima durerea pierderii unui membru important al "familiei" noastre – Raul Pinte, scrie presasm.ro.