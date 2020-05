Un frizer din SUA ignora restricțiile și redeschide salonul: „Daca eșuez, macar o fac muncind, decat sa stau și sa vad cum pierd afacerea și posibilitatea de a-mi intreține familia”

Proprietarul a trei frizerii din California spune că nu mai poate rezista peste linia de plutire după ce a respectat 45 de zile ordinele de închidere a economiei. Fost polițist, el își revendică drepturile constituționale și afirmă că își asumă plata amenzii de 1.000 de dolari, dar și că se poate îmbolnăvi cu COVID-19, unde […] The post Un frizer din SUA ignoră restricțiile și redeschide salonul: „Dacă eșuez, măcar o fac muncind, decât să stau și să văd cum pierd afacerea și posibilitatea de a-mi întreține familia” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.