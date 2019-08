Un functionar public castiga cu 58% mai mult comparativ cu cei din restul economiei

Salarii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei peste 211.000 de angajati din sectorul „administratie publica si aparare” au ajuns la un salariu mediu net de 4.961 de lei net in luna iunie, peste salariul mediu net la nivel national, care a fost 3.142 de lei. Cei peste 211.000 de angajati din sectorul ”administratie publica si aparare” au ajuns la un salariu mediu net de 4.961 de lei net in luna iunie a acestui an, in crestere cu 18% fata de perioada similara din 2018, arata datele Institutului National de Statistica. Spre comparatie, salariul mediu net la nivel national a fost 3.142 de lei net in iunie 2019 (+15% fata de perioada similara din 2018), ceea ce inseamna ca un functionar public castiga, in medie, cu 58% mai mult deca ...