Un gest teribilist i-a adus moartea. Un barbat a murit dupa ce o petarda i-a explodat in gura

Incidentul șocant a avut loc în localitatea Belcești, în județul Iași, în dimineața celei de a doua zi de Crăciun. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, ar fi făcut un gest teribilist în fața soției, acela de a își introduce o petradă aprinsă în gură. Petarda a explodat, rănindu-l extrem de grav.