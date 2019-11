Un gropar din Iasi a murit la putin timp dupa o inmormantare, in timp ce astupa groapa!

Un caz incredibil s-a petrecut ieri in comuna Cristesti, din judetul Iasi. La funeraliile unei femei din localitate, dupa ce sicriul a fost lasat in groapa, unui gropar i s-a facut rau si s-a prabusit din picioare.

Barbatul a decedat in timp ce umplea groapa in care fusese inhumata femeia respectiva, a anuntat observator.tv. Medicii au fost chemati la fata locului, dar n-au putut sa faca altceva decat sa constate decesul.

„Caz incredibil la o inmormantare din comuna Cristesti jud Iasi, dupa slujba de inmormantare, groparul a decedat in timp ce astupa groapa raposatei (nasa mea de cununie)! Dumnezeu sa i odihneasca in pace! Imi pare extrem de rau de cele intamplate si ce am putut sa vad pentru prima oara in viata mea!”, se arata intr-o postare pe Facebook a unui tanar care se afla in cimitir cand s-a intamplat totul.

