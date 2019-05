Un grup de elevi belgieni au urmarit la experimente inovative in laboratoarele Politehnicii iesene - FOTO

vizita Belgia 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un grup de elevi de la Collège Sainte-Véronique, Liège, Belgia a vizitat in cursul zilei de miercuri, 8 mai, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi. Acestia sunt prezenti la Iasi ca facand parte din Asociatia Math.en.JEANS din Franta, ce are ca scop transformarea matematicii intr-o notiune mai putin abstracta si sa dezvolte competentele matematice ale elevilor in limba engleza, sa ii ajute sa inteleaga ce presupune munca de cercetare. Miercuri, 8 mai 2019, elevi si profesori au vizitat Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi, turul incluzand vizionarea de experimente in laboratoare ale Facultatii de Constructii de Masini si Management Industr ...