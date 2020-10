Un handbalist de la HC Dobrogea Sud Constanta, pozitiv la testul Covid-19

In urma informatiilor aparute in mediul online potrivit carora 5 jucatori ai HCD ar fi iesit pozitivi, iar clubul nostru ar fi ascuns acest lucru, si pentru ca ne dorim ca suporterii Constantei sa nu fie dezinformati, precizam:



- In urma testelor Covid-19 efectuate vineri, 2 octombrie, trei jucatori au iesit cu rezultat neconcludent si au fost nevoiti sa repete testul. La a doua seria de teste, sambata, 3 octombrie, doi dintre ei au primit rezultat negativ, iar unul a iesit pozitiv. Acesta nu a mai facut deplasarea la Sfantu Gheorghe, clubul nostru a instiintat DSP-ul, iar jucatorul urmeaza protocolul medical impus de catre autoritati.



- Suntem echipa din Romania cu cele mai multe teste facute de la reluarea activitatii. Ne testam saptamanal, iar in ultimele doua saptamani am facut-o chiar de 4 ori. Nu am ascunde niciodata rezultatele testelor pentru a merge cu jucatori bolnavi de coronavirus la turneele organizate in Liga Nationala si, astfel, sa punem in pericol starea de sanatate a tuturor echipelor.



- Suntem la Sfantu Gheorge, cu gandul la suporterii nostri si la o noua victorie in campionat. Abia asteptam sa inceapa meciul cu CSM Bucuresti (16.30 - TVR 1)!, este mesajul HCDS.