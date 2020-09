Un ieșean, cu pedeapsa redusa pentru pedofilie: A recunoscut fapta și a motivat ca nu a vrut sa-și inșele soția

România are printre cele mai mici pedepse pentru agresiuni sexuale, iar statisticile arată că în cele mai multe cazuri aceste infracțiun grave împotriva persoanelor nici măcar nu ajung vreodată pe masa unui judecător. Cazul ieșeanului, relatat de Adevarul, readuce în prim plan nevoia de modificare a percepției legiuitorului cu privire gravitatea infracțiunilor de agresiune sexuală. […] The post Un ieșean, cu pedeapsă redusă pentru pedofilie: A recunoscut fapta și a motivat că nu a vrut să-și înșele soția appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.