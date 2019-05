Un iesean a tras o sperietura in tramvaiul 7. I-a cazut funia in cap - FOTO

Tramvai 7 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La ora 17:26 a avut loc un incident in tramvaiul 7, care circula pe traseul Baza 3 - Canta. Dupa statia din Targu Cucu, spre Piata Unirii vatmanul a bruscat tramvaiul, moment in care din tavan a cazut funia cu care este actionat pantograful. Intamplarea face ca funia a cazut in capul unui calator, care a tras o sperietura zdravana. Pana la urma, un alt calator a intervenit si a pus funia in caseta din tavanul vagonului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto incident ...