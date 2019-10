Un iesean si-a pierdut viata intr-un accident rutier in care a fost implicat un microbuz cu pasageri din Republica Moldova

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Accident rutier mortal pe DN 1C la km 0+700m pe raza localitatii Bunesti, sambata noaptea, in jurul orei 0.40. Un microbuz din Republica Moldova care se deplasa spre Cluj-Napoca a iesit de pe carosabil si a lovit un stalp de electricitate. Conducatorul microbuzului, in varsta de 30 ani, din Iasi, a murit din cauza ranilor suferite in urma impactului. In urma impactului au fost ranite alte doua persoane din microbuz, relateaza Mediafax. Microbuzul din Republica Moldova, care transporta opt pasageri, se deplasa spre Cluj-Napoca cand a iesit de pe drum si a lovit stalpul de beton. In urma impactului, soferul in varsta de 30 de ani, din Iasi, a ramas incarcerat, iar dupa ce a fost extras a fost declarat decesul. Potrivit ISU Cluj, a ...