Un incendiu a izbucnit la un centru de conferinte din Noua Zeelanda

Consultantul politic i-a răspuns președintelui USR, Dan Barna, care l-a acuzat pe Gușă că a contribuit substanțial la compania mediatică declanșată împotriva șefului USR. "Am mediatizat anchete pe care le-au mediatizat toți, nu am făcut nimic în plus", a spus Gușă.