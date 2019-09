Un indragit cantaret din Romnia implicat intr-un accident rutier. Si-a pierdut iubita in urma unui alt accident petrecut in urma cu mai multi ani

Ovidiu Kempes google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ovidiu Ioncu Kempes, in varsta de 52 de ani, a fost internat de urgenta la spital in urma cu cateva zile, dupa ce a fost implicat intr-un grav accident de circulatie.Fostul solist al trupei Cargo, acum liderul trupei Kempes, a fost lovit de o masina in timp ce se afla pe motor. Artistul si-a dislocat un umar si un cot si a suferit rani pe mai multe zone din corp. INCREDIBIL! Iata cine este vinovat pentru decesul acestei femei. S-a zbatut intre viata si moarte, timp de o ora, chiar in fata unui spital Ovidiu Kempes a iesit din spital, fiind surprins in timp ce se indrepta catre casa. Artistul pare vizibil afectat de cele intamplate, insa cu siguranta se va reface in zilele ce urmeaza. Cu ...