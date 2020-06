Un institut chinez lucreaza la un tratament preventiv cu anticorpi pentru COVID-19

Shanghai Junshi Biosciences a început un studiu în stadiu incipient în China pentru a testa un tratament preventiv, cu anticorpi, împotriva COVID-19, a declarat compania într-un comunicat, duminică, transmite Reuters. Medicamentul experimental, JS016, urmează de asemenea să fie testat pe oameni în Statele Unite în al doilea trimestru al acestui an, prin colaborarea cu Eli […] The post Un institut chinez lucrează la un tratament preventiv cu anticorpi pentru COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.