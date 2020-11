Un Institut european pentru imami – ideea la care adera președintele Consiliului European

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, s-a declarat favorabil, luni, creării unui “Institut european pentru formarea de imami”, după ce a adus un omagiu victimelor atentatului islamist comis săptămâna trecută la Viena, informează AFP, preluat de Agepres. “Este foarte important să fim fermi în raport cu aceasta. Cred, de exemplu, că trebuie să avem de plan […] The post Un Institut european pentru imami – ideea la care aderă președintele Consiliului European appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.